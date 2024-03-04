Как избавиться от плесени в ванной комнате: эффективные способы

Принятие мер для предотвращения и удаления плесени в ванной комнате является важным для поддержания здорового и чистого жилого пространства. UAportal разобрался, как эффективно бороться с этой проблемой.

Использование уксуса и пищевой соды

Смесь равных частей уксуса и воды, распыленная на заплесневелую поверхность, в сочетании с посыпанием содой для оттирания пятен, является не только эффективным, но и экономически выгодным и экологически чистым способом. Этот метод использует природные противогрибковые свойства уксуса, которые способствуют уничтожению плесени, тогда как пищевая сода служит мягким абразивом, облегчая удаление неприглядных пятен, вызванных плесенью.

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Правильная вентиляция

Надлежащая вентиляция имеет решающее значение для предотвращения появления плесени в ванной комнате. Рекомендуется использовать вытяжной вентилятор или оставлять дверь в ванной комнате приоткрытой после душа, чтобы влага могла выходить наружу.

Регулярная уборка

Регулярная уборка необходима, чтобы предотвратить появление плесени. Для тщательной очистки поверхностей в ванной комнате, включая плитку, затирку, ванну и все прилегающие зоны, необходимо использовать средства, уничтожающие плесень, чтобы тщательно очистить их.

Также следует уделить внимание участкам, подверженным воздействию влаги, таким как шторки для душа и нижняя часть дверей душевой кабины, чтобы обеспечить комплексную очистку.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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