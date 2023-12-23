Как избавиться от пожелтения на любом пластике: 3 лайфхака

Знаете ли вы об эффективных лайфхаках возвращения пластиковым изделиям привлекательного внешнего вида? UAportal делится несколькими советами, как удалить пожелтение на пластике с помощью простых бытовых ингредиентов и натуральных средств.

Лимонный сок

Один из эффективных лайфхаков для устранения пожелтения на пластике – использование лимона. Свежий сок нужно выжать на пожелтевшую пластиковую поверхность и оставить на солнце на несколько часов.

Читайте также: Блогерша рассказала о 6 лайфхаках по уборке, которые не работают, а делают только хуже

Пищевая сода и уксус

Еще один совет для удаления пожелтения из пластика заключается в создании пасты из пищевой соды и уксуса. Пасту следует нанести на пожелтевшие участки и оставить на час, затем почистить мягкой щеткой. Сочетание пищевой соды и уксуса действует как мягкий абразив, эффективно удаляющий пожелтение из пластика.

Перекись водорода

Для быстрого результата можно использовать перекись водорода, чтобы осветить пожелтевший пластик. Раствор перекиси водорода с небольшим количеством воды следует нанести на пожелтевшую поверхность, оставить на несколько минут, а затем протереть губкой или тряпкой.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !