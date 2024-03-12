Как избавиться от шума холодильника: 3 эффективных лайфхака

Если непрерывный шум вашего холодильника нарушает покой в доме, не беспокойтесь. Чтобы устранить данную распространенную проблему, нужно определить первопричину чрезмерного шума. UAportal подготовил три проверенных лайфхака, которые помогут сделать ваш холодильник тише.

Правильное размещение

Холодильник не должен быть плотно прижат к мебели, такой как тумбочки или шкафы. Обеспечение достаточного пространства вокруг прибора значительно снижает уровень шума. Кроме того, убедитесь, что холодильник стоит на ровной поверхности.

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Транспортные болты и вентилятор

Еще одним важным шагом является проверка холодильника на наличие транспортных болтов. Они часто остаются без внимания при установке, но со временем могут ослабнуть, что приведет к повышению уровня шума. Затяжка или выкручивание болтов может существенно улучшить ситуацию.

Однако наиболее распространенным источником шума является грязный вентилятор. Регулярная чистка как внутренних компонентов холодильника, так и самого устройства может помочь оптимизировать его работу и эффективно снизить уровень звука.

Правильное обслуживание

Внедрение последовательного технического обслуживания важно для предотвращения чрезмерного шума в целом. Кроме регулярной чистки и размораживания, уделяйте особое внимание вентилятору.

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