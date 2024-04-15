Как избавиться от слизней в саду: проверенные советы садоводов

Борьба со слизнями в садах может быть трудной задачей. UAportal, рекомендует практические и безопасные для окружающей среды меры по борьбе с вредителями в саду.

Пивные ловушки

Эффективным методом борьбы со слизнями в саду могут быть пивные ловушки. Использование неглубоких контейнеров, наполненных пивом, погруженных в землю, может привлечь слизней запахом. Важно выбрать подходящий резервуар и закопать его так, чтобы край находился на одном уровне с грунтом.

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Заселение природными хищниками

Эффективным способом контролировать популяцию слизней является заселение сада природными хищниками, такими как лягушки и птицы. Эти животные естественным образом питаются слизнями, что позволяет регулировать их численность. Очень важно строить места жительства, такие как пруды, чтобы привлечь этих хищников и создать среду для их существования.

Высаживайте разные культуры в саду

Введение севооборота в саду может эффективно нарушить жизненный цикл улиток и со временем снизить их популяцию. Разнообразуя виды культур и чередуя посадки, можно значительно снизить вероятность того, что вредители смогут поселиться в саду.

Напомним, эксперты сказали, когда начинать опрыскивать деревья от вредителей.

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