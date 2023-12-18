Как избавиться от стойких пятен на полотенцах: Бабушкины советы

Устойчивые пятна на полотенцах часто становятся настоящей неприятностью, особенно когда обычные чистящие средства не могут справиться с этой задачей. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут решить эту проблему.

Способ с лимонным соком и пищевой содой

Чтобы избавиться от пятен на полотенцах, один из эффективных методов – смешать лимонный сок и пищевую соду до образования пасты. Пасту следует нанести на пятна и оставить на 30 минут, затем смыть холодной водой. Еще один совет для повышения эффективности пасты – добавить несколько капель эфирных масел для приятного аромата.

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Уксус и горячая вода

Прекрасный способ вывести пятна из полотенец – это использование смеси уксуса и горячей воды. Грязные участки следует замочить в растворе из равных частей уксуса и горячей воды примерно на час перед тем, как постирать в обычном режиме. Кислотные свойства уксуса помогают расщеплять пятна, оставляя полотенца безупречно чистыми и пахнущими свежестью.

Метод с использованием перекиси водорода и хозяйственного мыла

Смешав одну часть перекиси водорода с двумя частями хозяйственного мыла и нанеся его непосредственно на загрязненные участки перед стиркой, можно эффективно удалить стойкие и глубокие пятна.

Метод выведения пятен на основе энзимов

Также можно использовать энзимное пятновыводитель. Если нанести средство непосредственно на пятно и оставить на несколько часов, прежде чем стирать полотенца, энзимы, входящие в состав пятновыводителя, расщепят сложные пятна, оставляя полотенца выглядеть как новенькие.

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