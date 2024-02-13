Как избавиться от вмятин на линолеуме: 3 эффективных лайфхака

Откройте для себя простые, но эффективные лайфхаки для устранения вмятин на линолеуме, вызванных тяжелой мебелью. UAportal рассказал, как с помощью таких повседневных предметов, как кубики льда, влажная тряпка, утюг и теннисный мяч, вернуть ему прежний вид.

Фен

Вмятины от тяжелой мебели на линолеуме можно устранить с помощью фена и кубиков льда. Для начала лед следует положить на вмятый участок и оставить на несколько часов. После этого место можно нагревать феном на высокой температуре в течение нескольких минут, чтобы вмятина разбухла и вернулась к исходной форме.

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Утюг

Еще один эффективный способ – использование влажной тряпки и утюга. Уложите влажную тряпку на вмятый участок и осторожно прогладьте ее на самом низком уровне в течение нескольких минут, чтобы смягчить линолеум и придать вмятому участку начальную форму.

Теннисные мячики

Проведение мягкого массажа теннисным мячом по вмятому участку – еще один нетрадиционный, но эффективный подход к удалению вмятин. Используя сильное давление и перекатывая мяч вперед-назад, поврежденный линолеум восстанавливает свою первоначальную форму благодаря растяжению и сжатию материала.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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