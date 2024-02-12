Как избавиться от запаха пота из верхней одежды без стирки: 4 действенных средства

Эффективные способы устранения запаха пота из верхней одежды имеют важное значение для сохранения свежести и гигиены. UAportal собрал натуральные и простые в выполнении методы, которые помогут избавиться от этой проблемы без стирки.

Уксус

Уксус можно использовать как естественный метод избавления от запаха пота с верхней одежды без стирки. Эффективный подход заключается в том, чтобы смешать равные части воды и уксуса в пульверизаторе и нанести смесь на пораженные участки. Перед тем, как проветрить одежду, необходимо оставить ее на несколько часов, чтобы уксус нейтрализовал неприятный запах и оставил верхнюю одежду свежей.

Пищевая сода

Пищевая сода является еще одним эффективным методом удаления запаха пота с верхней одежды. Для этого можно сделать пасту из соды и воды и нанести ее на пораженные участки. Важно оставить пасту на несколько часов, а затем осторожно счистить засохшие остатки щеткой. Этот метод эффективно поглощает запах, оставляя верхнюю одежду свежей.

Читайте также: Как убрать запах пота из одежды: интересные советы

Лимонный сок

Для устранения запаха пота на верхней одежде можно выжать свежий лимонный сок на чистую тряпку и приложить ее к загрязненным участкам. После нанесения необходимо дать одежде высохнуть на воздухе. Кислотные свойства лимонного сока устраняют запах пота, оставляя свежий и приятный аромат.

Эфирные масла

Использование эфирных масел – это натуральный и ароматный способ освежить верхнюю одежду. Для этого нужно смешать несколько капель любимого эфирного масла с водой в пульверизаторе и слегка сбрызнуть им пораженные участки. Приятный аромат эффективно маскирует любой стойкий запах пота.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !