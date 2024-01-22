Как избавиться от запаха секонд-хенда из одежды: 5 полезных советов

Одежда из секонд-хенда часто может иметь неприятный запах, который трудно устранить. UAportal рассказал, что следуя этим пяти советам, вы сможете легко попрощаться с неприятным ароматом и с уверенностью наслаждаться своими находками.

Оптимальная стирка

Первым шагом в борьбе с неприятными запахами является тщательная стирка одежды. Убедитесь, что вы используете достаточное количество стирального порошка и кондиционера для белья. Установите максимально допустимую температуру воды и подумайте о том, чтобы включить дополнительный цикл полоскания.

Проветривание

Этот простой шаг позволяет свежему воздуху циркулировать и помогает удалить любые исходные запахи.

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Пищевая сода

Если проветривание невозможно, пищевая сода может творить чудеса. Обильно посыпьте одежду содой и оставьте на несколько часов. Она эффективно поглощает и нейтрализует неприятные запахи.

Нашатырный спирт

Еще один эффективный способ устранения неприятных запахов – замачивание одежды в растворе нашатырного спирта. Смешайте одну или две столовые ложки нашатырного спирта с пятью литрами теплой воды и оставьте одежду на время, прежде чем приступать к обычной стирке.

Замачивание в ароматической соли

Перед тем, как постирать одежду с сильным запахом, попробуйте замочить ее в ароматической соли. Для замачивания используйте около одного килограмма в теплой воде. Этот метод не только помогает устранить неприятные запахи, но и наполняет ткань отличным ароматом.

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