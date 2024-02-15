Как избавиться от затхлого запаха полотенец: Действенные советы

Затхлый запах на полотенцах может быть неприятным, но существуют эффективные методы устранения и восстановления свежести. От использования обычных предметов быта до установления правильного режима стирки – UAportal рассказал, как бороться с этой проблемой.

Использование уксуса и пищевой соды

Смесь уксуса и пищевой соды может помочь устранить затхлый запах с полотенец. Первым делом замочите полотенца в смеси горячей воды и уксуса минимум на 30 минут, чтобы раствор проник в волокна и нейтрализовал неприятные запахи. После замачивания постирайте полотенца с добавлением пищевой соды к моющему средству для тщательной очистки.

Использование лимонного сока

Замачивание полотенец в смеси воды и лимонного сока - проверенный метод избавления полотенец от затхлого запаха. Естественная кислотность лимонного сока не только служит дезодорантом, но и дезинфицирует полотенца. После процесса замачивания, их следует постирать с мягким моющим средством, что обеспечит тщательную очистку.

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Добавление эфирных масел

Эффективный метод устранения затхлого запаха с полотенец заключается в добавлении нескольких капель эфирных масел во время стирки. Такие масла, как лаванда или чайное дерево, известны своим естественным ароматом, который помогает замаскировать затхлый запах, оставляя полотенца пахнуть свежестью.

Правильное хранение

Чтобы предотвратить появление затхлого запаха, очень важно убедиться, что полотенца полностью высохли перед тем, как положить их на хранение. Развешивайте их в хорошо проветриваемых местах с хорошей циркуляцией воздуха, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

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