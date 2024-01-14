Как избавиться от затхлого запаха в квартире: 4 простые советы

UAportal рассказал об основных методах устранения затхлого запаха и улучшении качества воздуха в квартирах. От правильной вентиляции к использованию природных поглотителей запахов – эти советы направлены на создание более приятного жилого пространства.

Надлежащая вентиляция

Правильная вентиляция имеет первостепенное значение для устранения затхлого запаха в квартире. Открывание окон и дверей позволяет свежему воздуху циркулировать и улучшает качество воздуха. Кроме того, использование вентиляторов для усиления циркуляции также способствует устранению затхлости.

Глубокая очистка ковров и обивки

Для устранения затхлого запаха необходима тщательная чистка ковров и обивка мебели. Использование пылесоса для чистки или обращения к профессиональным услугам по чистке обивки гарантирует полное удаление любых устаревших запахов. Регулярная уборка мебели пылесосом и паром является необходимым условием для предотвращения возвращения затхлости.

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Использование природных поглотителей запаха

Природные поглотители запахов, такие как пищевая сода и активированный уголь, играют решающую роль в нейтрализации затхлого запаха в квартире. Расставив плошки с содой или углем в разных местах на несколько дней, можно эффективно поглотить запах без использования химических средств.

Использование воздухоочистителей и осушителей воздуха

Инвестиции в высококачественный очиститель играют важную роль в удалении содержащихся в воздухе частиц и вызывают затхлый запах. Кроме того, использование осушителя регулирует уровень влажности в помещении и предотвращает накопление затхлого запаха, значительно улучшая качество воздуха в квартире.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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