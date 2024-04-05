Как избавиться от желтых пятен на ванной: 3 бюджетных лайфхака

Простые и экономически эффективные методы очистки желтых пятен на ванне могут сделать домашнюю работу менее обременительной. UAportal рассказывал, что с помощью обычных кухонных ингредиентов, таких как пищевая сода, уксус, лимон, соль, перекись водорода, владельцы домов могут эффективно восстановить их первозданный вид.

Уксус и сода

Для борьбы с желтыми пятнами на ванне можно создать пасту из равных частей пищевой соды и белого уксуса. После нанесения пасты на пятна следует оставить ее на 15-20 минут, чтобы она подействовала. Затем с помощью губки или щетки можно оттереть загрязнение, затем тщательно промыть ванну.

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Лимонно-солевой скраб

Разрезав лимон пополам и посыпав поверхность среза солью, вы получите эффективный скраб для удаления желтых пятен в ванне. Сжатие половинок лимона в процессе помогает высвободить кислоту, способствующую расщеплению и удалению загрязнений. После завершения ванну следует промыть, чтобы ее поверхность стала свежей и чистой.

Паста из перекиси водорода и зубной пасты

Пасту можно приготовить, смешав перекись водорода и зубную пасту. После нанесения средства на желтые пятна и оставления на 30 минут, ванну следует почистить щеткой или губкой. Затем следует тщательно прополоскать.

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