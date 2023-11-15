Как избавиться от жира на животе: эффективные советы

В этой статье UAportal подготовил три простых совета, которые помогут избавиться от жира на животе. Откройте для себя эффективные и необычные способы, которые помогут добиться ваших фитнес-целей.

Использование лимонной воды для детоксикации

Один из советов для потери жира на животе – включение теплой лимонной воды в свой ежедневный рацион. Этот простой напиток способствует детоксикации, которая необходима для здоровой пищеварительной системы. Кислотность лимонов стимулирует печень производить больше желчи, что помогает расщеплять жиры и способствует потере веса.

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Включение тренировок HIIT

Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT) очень эффективна для борьбы с жиром на животе. Они охватывают короткие серии интенсивных упражнений, за которыми следуют короткие периоды отдыха.

Исследования показали, что тренировка HIIT не только увеличивает сжигание калорий во время упражнений, но и ускоряет метаболизм, что приводит к дальнейшей потере жира после тренировки. По крайней мере, три тренировки HIIT в неделю могут существенно способствовать уменьшению жира на животе.

Приоритетность сна

Достаточное количество сна имеет решающее значение для потери жира на животе. Во время сна ваше тело восстанавливается, включая метаболизм жировых клеток.

Постоянное недосыпание нарушает работу гормонов, участвующих в регуляции аппетита, что усиливает тягу к пище и приводит к увеличению веса. Чтобы поддержать ваши цели по потере жира на животе, установите последовательный график сна продолжительностью 7-8 часов каждую ночь и создайте успокаивающую процедуру отхода ко сну.

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