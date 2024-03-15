Как избежать неприятностей: вещи, которые не стоит одевать

Энергетический заряд, который скапливается в предметах нашего гардероба, может влиять на нашу повседневную жизнь. UAportal рассказал, что следует об этом знать.

Меняйте свой гардероб

Последовательное ношение одной и той же одежды позволяет энергетической матрице предыдущих дней задерживаться. Чтобы избежать повторения, желательно регулярно менять свои наряды.

Будьте осторожны с одеждой умершего

Стоит с осторожностью относятся к ношению одежды, которая принадлежала умершему человеку. Считается, что такие вещи могут нести неприятности или болезни своего предыдущего владельца. Чтобы предотвратить любое потенциальное негативное влияние, рекомендуется либо утилизировать их, либо сжечь.

Избегайте одежды от незнакомцев

Ношение одежды, которая вам не принадлежит, может привести к непредсказуемым проблемам. Существует вероятность того, что вы можете ненамеренно перенять несчастье или бремя предыдущего владельца. Чтобы уменьшить какие-либо потенциальные последствия, лучше держаться подальше от такой одежды.

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Очистка

Если приобретение одежды из секонд-хенда необходимо, настоятельно рекомендуется тщательно постирать вещь. Кроме того, дайте новому наряду некоторое время побыть в вашем гардеробе, чтобы оно могло "прижиться" к новому окружению.

Выбирайте одежду по полу

Женщинам рекомендуется избегать одежды от мужчин. Считается, что ношение таких вещей потенциально может изменить поведение человека, что приведет к более резкому или грубому общению.

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