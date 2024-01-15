Как качественно отдохнуть после работы: Полезные лайфхаки

UAportal рассказал, как нужно расслабляться после работы. Узнайте полезные и действенные лайфхаки, которые помогут снять напряжение и стресс после долгого рабочего дня.

Создание спокойной среды

Возвращаясь домой с работы, можно создать спокойную и мирную обстановку, способствующую расслаблению. Включите приятную музыку, зажгите ароматические свечи или воспользуйтесь эфирными маслами. Эти действия помогут дать сигнал мозгу, что пора отдохнуть после долгого дня.

Читайте также: Правило 5 минут: Как успевать гораздо больше и быть более продуктивным

Отключение от технологий

Желательно сделать перерыв в работе с электронными устройствами по возвращении домой. Постоянное пребывание перед экраном может привести к перенапряжению и усталости, поэтому отключение от технологий поможет отдохнуть и расслабиться как уму, так и телу. Рекомендуется заниматься деятельностью, не связанной с просмотром экранов, например, почитать книгу или пойти на прогулку.

Физические упражнения

Последствия круглогодичного сидения за рабочим столом могут повлиять на организм. Выполнение упражнений на растяжку, направленных на основные зоны напряжения, такие как шея, плечи и нижняя часть спины может помочь снять мышечную скованность и расслабиться, способствуя полноценному отдыху после работы.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !