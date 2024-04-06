Как крахмал использовать в повседневной жизни: его свойства

Крахмал имеет удивительные и разнообразные применения, которые выходят за рамки кулинарии. UAportal подготовил подборку способов нестандартного использования данного продукта в повседневной жизни.

Использование в садоводстве

Один из интересных методов – использовать крахмал как природное дезинфицирующее средство для почвы, смешивая его с водой.

Крахмал также можно использовать в качестве стимулятора роста растений, добавляя его в почвенную смесь перед высадкой рассады.

Крахмал в творчестве

Крахмал может быть полезным компонентом в разных художественных и ремесленных проектах. Одна из интересных идей – сделать самодельный слайм. Кроме того, смешав его с водой, можно приготовить клейстер для изделий из папье-маше, являющегося нетоксичной альтернативой химическим клеям.

Еще один уникальный способ использования крахмала – добавление в него ароматизаторов и красителей для создания пластилина.

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Для ухода за одеждой

Крахмал можно использовать для удаления жирных пятен из одежды, нанося его на загрязненный участок перед стиркой. Более того, его можно добавлять к стиральному порошку, чтобы одежда оставалась свежей подольше. Крахмал можно наносить на воротники и манжеты перед стиркой, чтобы эффективно растворить грязь и жир.

Чистящие средства

Интересной идеей является использование крахмала для создания натурального моющего средства стекла, смешав его с уксусом и водой.

Крахмал можно использовать для поглощения пятен на коврах и обивке. Также его можно смешать с водой, чтобы получить чистящую пасту для столового серебра.

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