Как лак для волос поможет в обиходе: 3 полезные лайфхака

Лак для волос может быть более универсальным, чем ожидалось, служа удобным решением для разных бытовых нужд. От чистки до консервации, UAportal рассказал о нетрадиционных способах использования.

Универсальный очиститель

В домашних условиях лак для волос можно использовать как универсальное чистящее средство. Небольшое количество лака, рассеянное на тряпку, может эффективно удалить стойкие пятна с таких поверхностей, как столешницы, стекло и плитка. Содержащийся в лаке спирт помогает расщеплять пятна, облегчая их удаление.

Читайте также: Как выбрать хорошую губку для мытья посуды: советы опытных хозяек

Износ ткани

Лак для волос также можно использовать в домашних условиях, чтобы предотвратить износ ткани. Если вы имеете дело с потертыми краями одежды, легкое распыление вдоль участка может помочь избежать дальнейшего распутывания.

Храните свежие цветы

Для тех, кто имеет дома живые цветы, лак для волос может помочь сберечь их красоту. Опрыскивание увядающих цветов помогает им сохранить форму, продлевая срок их жизни. Нанося лак для волос на растения, важно держать баллончик на расстоянии нескольких сантиметров от них, чтобы обеспечить равномерное распределение и дать им высохнуть.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !