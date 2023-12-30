Как легко и быстро убрать дом после новогодних праздников: Эффективные советы

Праздники оставляют бесчисленные воспоминания и, конечно, немалый беспорядок, с которым нужно справиться. Если вам нужно навести порядок в квартире после празднований, не волнуйтесь! UAportal подготовил несколько нестандартных советов, которые помогут сэкономить время и усилия, обеспечив тщательное выполнение работы.

Трюк для чистки жалюзи

Чистка жалюзи может быть скучной задачей, но не волнуйтесь. Возьмите выравниватель для волос и два носка для этого хитрого трюка. Не нужно нагревать устройство, просто проведите им между жалюзи, чтобы без труда почистить их.

Очистка ручек кухонных шкафов

Приготовьте густую пасту из ложки растительного масла и двух ложек пищевой соды. Нанесите эту смесь на ручки и попрощайтесь с грязью.

Уход за воронкой для душа

Для быстрой и простой очистки воронки для душа смешайте в равных частях воду и уксус. Налейте смесь в полиэтиленовый пакет и надежно завяжите вокруг лейки, оставив на десять-пятнадцать минут. Сняв пакет, промойте водой.

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Обезжиривание кухонных решеток

Боретесь с жирными решетками на плите? Нашатырный спирт поможет. Обильно нанесите его на решетки и закройте в вакуумном пакете на 12 часов. После этого тщательно промойте решетки водой.

Очистка ванны

Чтобы восстановить блеск в ванне, сделайте смесь половины стакана пищевой соды, четверти стакана перекиси водорода и одной чайной ложки жидкого мыла. Нанесите этот раствор на поверхность ванны и тщательно протрите ее.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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