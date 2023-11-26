Как легко и эффективно отбелить швы между плиткой: действенные лайфхаки

Грязные швы между плиткой в ванной комнате — распространенная проблема среди владельцев домов. Если вы ищете быстрые, простые и эффективные решения, UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут.

Важно отметить, что для сильно загрязненной затирки необходима правильная процедура очистки. Черные точки, которые вы видите на затирке, на самом деле являются грибком и плесенью. Чтобы их устранить, начните с мытья плитки и дезинфекции антисептиком.

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1. Используйте пищевую соду

Намочите линии швов и нанесите на них пищевую соду легкодоступный бытовой ингредиент. Оставьте на несколько минут. Затем с помощью зубной щетки осторожно почистите сильно загрязненные участки. Для большей эффективности посыпьте щетку пищевой содой. Наконец промойте швы водой.

2. Сочетание пищевой соды и уксуса

Погасите 100 г соды в 50 мл уксуса и добавьте к смеси 5-7 стаканов воды. Также можно добавить немного лимонного сока. Нанесите раствор на линии швов. Оставьте на 15 минут, затем почистите зубной щеткой. Затем промойте плитку.

3. Раствор перекиси водорода

Помимо предотвращения роста грибка, перекись водорода эффективно очищает швы между плиткой. Не нужно промывать швы водой после ее применения. Смешайте перекись водорода и воду в соотношении 2:1. Нанесите раствор на швы и дайте ему впитаться.

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