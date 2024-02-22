Как легко обновить белые кроссовки: полезные лайфхаки

Чтобы сохранить первозданный вид белых кроссовок, вам пригодятся простые, но эффективные лайфхаки. UAportal подготовил проверенные методы, которые помогут обновить обувь.

Чистка пищевой содой

Чтобы почистить белые кроссовки, следует приготовить пасту из воды и соды. Используйте старую зубную щетку, чтобы нанести пасту на грязные места на кроссовках, втирая смесь круговыми движениями. Нанесенную пасту следует оставить примерно на 30 минут. Затем необходимо вытереть пасту, а остатки удалить влажной тряпкой. Затем просушите кроссовки на открытом воздухе.

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Отбеливание уксусом

Смешав уксус с водой в равных частях, вы получите раствор для отбеливания. Мягкой тряпкой нанесите смесь на кроссовки, сосредотачивая внимание на пожелтевших или обесцвеченных участках. После этого кроссовки должны высохнуть на воздухе, чтобы уксус осветил и освежил их. Для стойких пятен замочите кроссовки в уксусном растворе, чтобы усилить эффект отбеливания.

Отбеливание солнечным светом

Чтобы отбелить кроссовки, их можно унести на улицу в солнечный день и оставить на несколько часов под прямыми солнечными лучами. Ультрафиолетовые лучи солнца естественным образом отбеливают и дезинфицируют кроссовки, удаляя неприятные запахи и изменение цвета. Следует присматривать за кроссовками, чтобы предотвратить чрезмерное облучение, особенно если они имеют цветные акценты, которые могут выгореть на солнце.

Напомним, что запах изношенной обуви может быть неприятным и обескураживающим. Есть проверенные и испытанные методы, которые помогают уменьшить и удалить неприятный запах из обуви.

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