Как легко очистить белую обувь: 3 действенных способа

Белая обувь достаточно универсальна и сочетается почти со всеми стилями одежды. Но оно слишком быстро становится грязным и теряет свою белоснежность. UAportal поделится действенными лайфхаками, как очистить его.

Сода и уксус

Для того чтобы отбелить обувь, смешайте 1 столовую ложку соды с 1 чайной ложкой воды. Нанесите смесь и полейте ее белоснежным уксусом. Оставьте на 3-4 часа, после чего обувь следует аккуратно почистить щеткой или губкой.

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Лимонный сок

Чтобы очистить белую обувь, приготовьте раствор из 1 части лимонного сока и 1 части воды. Нанесите данную смесь на грязные участки и поставьте под прямые солнечные лучи на 2-3 часа. После чего помойте и дайте ему высохнуть.

Зубная паста и сода

Для отбеливания обуви смешайте 2 столовых ложки зубной пасты и 1 столовую ложку пищевой соды. Эту смесь следует нанести при помощи старой зубной щетки или губки. Оставьте обувь примерно на 10-15 минут, а затем вытрите излишки пасты влажной тряпкой и тщательно помойте ее.

Напомним, мы уже писали, как правильно выбрать детскую обувь.

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