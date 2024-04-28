Как легко очистить духовой шкаф: эффективные советы

Устали бороться со стойким нагаром и жиром в вашей духовке? UAportal узнал о лайфхаках, предлагающих эффективные и практичные решения для получения блестящей чистоты духового шкафа с минимальными усилиями.

Уксус и пищевая сода

Приготовить пасту смешав в равных частях уксуса и пищевой соды и распределить по всей внутренней поверхности духовки. Пасту следует оставить на несколько часов или на ночь, чтобы она возымела действие на грязь и жир. После того как паста высохнет, ее нужно вытереть влажной тряпкой.

Читайте также: Не нужно тратить деньги на дорогую химию: домашний метод очистки сковородок от нагара

Лимон и соль

Для этого нужно разрезать лимон пополам, погрузить его в соль, затем протереть им поверхности духовки. Лимон и соль работают вместе, чтобы расщепить жировые накопления внутри духовки. Затем поверхность следует протереть влажной тряпкой, чтобы удалить остатки смеси и жира.

Кипяток и нашатырный спирт

Для этого нужно довести кастрюлю с водой до кипения и поставить в выключенную духовку. Затем в кастрюлю осторожно добавьте 1/2 стакана нашатырного спирта и оставьте на ночь. Испарения от кипятка и нашатырного спирта помогут расщепить грязь и жир. Утром духовку можно протереть влажной тряпкой.

Напомним, мы уже писали, как легко отмыть нагар.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !