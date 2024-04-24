Как легко очистить ковер от грязи: простые советы

UAportal рассказал об эффективных лайфхаках для поддержания чистоты ковров. Эти простые способы облегчат вам уборку.

Восстановление вмятин

Если положить несколько кубиков льда на вмятину, они постепенно растают и помогут волокнам ковра восстановить форму. Когда лед растает, мягкой зубной щеткой или пальцами осторожно распушите волокна ковра.

Устранение неприятного запаха

Посыпьте щедрым количеством соды всю поверхность ковра и оставьте ее по крайней мере на 30 минут. За это время сода поглотит и нейтрализует нежелательные запахи. После чего ковер следует пропылесосить, чтобы удалить соду.

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Быстрое удаление пятен

Для быстрого и легкого удаления пятен на ковре приготовьте смесь из равных частей белого уксуса и воды в бутылке с распылителем. Раствор следует распылить на загрязненный участок и оставить на несколько минут, затем промокнуть его чистой тряпкой, пока не исчезнет пятно. После этого участок следует промыть холодной водой и вытереть насухо бумажным полотенцем.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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