Как легко очистить микроволновку: Эффективные советы

Микроволновка стала незаменимым прибором на современной кухне, предлагая удобство в приготовлении и разогреве пищи. Однако, как и любой другой бытовой прибор, она требует регулярной чистки для поддержания оптимальной работы.

Едкие остатки пищи и жирные пятна часто пристают к стенкам микроволновки, создавая проблему для многих. UAportal рассказывает о двух простых, но эффективных способах решения этой проблемы.

Кипяток, пищевая сода и уксус

Первый способ заключается в использовании смеси кипятка, пищевой соды и уксуса. Приготовьте два стакана кипятка, затем растворите в воде по чайной ложке пищевой соды и уксуса. Перелейте раствор в посуду, подходящую для использования в микроволновке, и установите максимальную мощность.

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Оставьте посуду нагреваться в течение 15 минут, не открывая дверцу микроволновки. После этого рекомендуется подождать еще 10 минут. Затем мягкой тряпкой осторожно потрите стойкие пятна, размякшие под действием нагретого раствора.

Апельсиновая цедра

Для более комплексного подхода второй способ направлен не только на загрязнение, но и на устранение неприятных запахов. Начните со смешивания апельсиновой цедры с двумя стаканами воды в сосуде для микроволновки.

Поместите емкость в микроволновку и установите ее на полную мощность на 15 минут. По истечении указанного времени осторожно извлеките посуду и протрите внутренние поверхности микроволновки чистой тряпкой, эффективно удаляя как грязь, так и нежелательные запахи.

Напомним, мы рассказали, почему нельзя выключать микроволновку раньше запланированного времени.

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