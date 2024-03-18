Как легко очистить решетки кухонной вытяжки: полезные советы

Поддерживать решетки для вытяжки в чистоте очень важно для обеспечения комфортного рабочего пространства на кухне. UAportal подготовил эффективные способы, которые помогут вам чистить вытяжку гораздо проще.

Содовая паста

Эффективный метод очищения решетки для вытяжки заключается в использовании содовой пасты. Густую смесь получим, смешав полстакана кухонной соды с несколькими столовыми ложками воды.

Далее наносим пасту на поверхность решетки и оставляем примерно на 15 минут. Затем поверхность следует протереть губкой или щеткой, чтобы удалить накопившиеся на ней жир и грязь. В конце следует тщательно промыть теплой водой и полностью высушить.

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Замачивание в растворе

Еще один полезный способ очищения – это замачивание в растворе. Смешайте равные части уксуса и горячую воду в тазике. Замачивание по крайней мере на час поможет расщепить грязь и жир. Затем следует почистить решетку щеткой, чтобы удалить остатки средства, а затем тщательно промыть ее и полностью высушить.

Лимонный сок

Для придания освежающего аромата и эффективной очистки можно использовать лимонный сок. Разрежьте лимон пополам и натрите им решетку, выжимая его по мере того, как происходит процесс.

Естественная кислотность лимона поможет растворить жир и копоть. После натирки решетки следует оставить ее на 10-15 минут, а затем почистить губкой. Завершающий промыв теплой водой и полное высыхание придаст поверхности свежий, блестящий вид.

Напомним, ранее мы рассказали, как вымыть окна с помощью йодного раствора. В частности, его можно приготовить дома через несколько минут. В то время как затраты на это минимальны, однако результат точно вас поразит.

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