Как легко очистить ручки плиты от жира без использования химии
Загрязненные жиром ручки плиты могут быть достаточно сложно очищать. Как бы вы ни старались, жирные пятна могут оставаться стойкими. UAportal подготовил простой и эффективный способ, чтобы помочь справиться с этой проблемой.
Лимон
На протяжении десятилетий изобретательные хозяйки полагались на обычный, но действенный способ очищения ручек кухонных плит. Секрет заключается в использовании лимонов. Выжав лимонный сок в воду и намочив губку в полученном растворе, вы сможете легко оттереть жир из ручек плиты.
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Уксус
Для улучшения процесса очистки можно использовать уксус. Однако перед тем как наносить его на проблемные участки, важно разбавить уксус водой и налить в бутылку с распылителем. Кислотные свойства уксуса эффективно растворяют жир в труднодоступных местах, с которыми лимон не справляется.
Дайте уксусному раствору подействовать примерно 10-20 минут, а затем осторожно почистите ручки плиты щеткой. Тщательно промойте их водой и протрите насухо.
Для постоянного ухода регулярно протирайте ручки лимонным соком, когда на них появляется жир. Так вы будете эффективно поддерживать ручки плиты в чистоте и минимизируете потребность в агрессивных химических растворах.
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