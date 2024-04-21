Как легко очистить золото: действенные способы от экспертов

Абсолютно каждый хочет, чтобы золотые украшения как можно дольше оставались блестящими и чистыми. UAportal рассказывает, как очистить изделия без ущерба для них.

Паста из пищевой соды и воды

Для очищения золота можно приготовить пасту, смешав воду с пищевой содой. Затем смесь следует осторожно нанести на украшения с помощью зубной щетки с мягкой щетиной или тряпки и чистить в течение нескольких минут. После этого изделия следует промыть под теплой водой.

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Замачивание в аммиаке

Для более глубокой очистки можно создать раствор из 6 частей воды и 1 части аммиака. Золото нужно погружать в раствор не более одной минуты, обязательно вращая его, чтобы обеспечить равномерную очистку всех участков. После замачивания украшения следует извлечь и тщательно промыть под теплой водой.

Уксус и раствор соли

Еще одним эффективным методом очищения золота является раствор из равных частей белого уксуса и соли. Украшения следует погрузить в смесь и оставить на несколько минут, затем осторожно почистить мягкой щеткой. После этого промыть теплой водой и досуха вытереть мягкой тканью.

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