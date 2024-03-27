Как легко остановить икот: нестандартные лайфхаки

UAportal поделился полезными советами, которые помогут побороть икоту. Они помогают избавиться от назойливой проблемы.

Техника задержки дыхания

Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание как можно дольше, насколько это комфортно. Благодаря увеличению количества углекислого газа в крови этот метод может помочь остановить спазм диафрагмы, вызывающий икот. После задержки дыхания медленно выдохните и повторите процесс несколько раз, если необходимо.

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Питье холодной воды

Еще один метод, который следует рассмотреть это питье ледяной воды. Холодная вода посылает успокаивающие сигналы к диафрагмальным нервам, которые помогают остановить спазмы, вызывающие икоту. Шок от холодной температуры может принести облегчение многим людям.

Метод точек давления

Нетрадиционный, но эффективный способ остановить икот заключается в нажатии на определенные точки на теле. Например, легкое нажатие на точку между верхней губой и носом может стимулировать диафрагмальный нерв, что поможет остановить спазмы диафрагмы, вызывающие икоту. Кроме того, нажатие на мягкую точку чуть выше грудной кости приносит облегчение некоторым пациентам.

Напомним, Татьяна Баран, врач офтальмолог, оптомэтрист и член ESCRS (европейская ассоциация катарактальных и рефракционных хирургов), рассказала о семи советах, которые помогут сохранить здоровье глаз.

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