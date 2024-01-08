Как легко освежить запах в доме: Простые и натуральные средства

UAportal подготовил простые, но эффективные способы поддержания свежей и уютной атмосферы в доме с помощью повседневных бытовых предметов. Мы рассмотрели три естественных метода борьбы с неприятными запахами.

Освежитель воздуха из цедры цитрусовых

Нужно хранить и высушивать цитрусовые кожицы, такие как апельсины или лимоны, а затем использовать их в качестве натурального освежителя воздуха.

Читайте также: В сети показали способ, как удобно хранить специи на кухне: полезный видео-лайфхак

Высушенные шкурки можно положить в небольшой мешочек и повесить в ванной или на кухне. Также можно усилить аромат, добавив несколько капель эфирных масел.

Дезодорант для ковров из пищевой соды

Чтобы эффективно освежить ковры, обильно посыпьте их пищевой содой, оставьте на несколько часов, а затем пропылесосте. Пищевая сода хорошо известна своей способностью поглощать запахи, что делает ее отличным природным освежителем для дома. Этот метод поможет устранить любые нежелательные запахи и оставить ковры чистыми и с приятным ароматом.

Спрей для комнаты, сделанный своими руками

Сделайте комнатный спрей, смешав воду с несколькими каплями излюбленных эфирных масел в бутылке с распылителем. Использование натуральных ингредиентов является более безопасной альтернативой коммерческим освежителям воздуха, которые могут содержать агрессивные химические вещества.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !