Как легко отбелить вещи: Полезные советы

Ищете способы эффективного отбеливания тканей без агрессивных химических веществ? UAportal поделился практическими советами, которые помогут сделать вещи белее с помощью натуральных и щадящих методов.

Лимонный сок для естественного отбеливания

Вместо коммерческого отбеливателя можно использовать лимонный сок. Уровни части лимонного сока и воды нанесите на ткань и оставьте под прямыми солнечными лучами на несколько часов. Лимонная кислота способствует отбеливанию и осветлению. После того как лимонный сок высохнет, вещь нужно постирать в обычном режиме.

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Точечная обработка перекисью водорода

Если нужно вывести пятна из ткани, перекись водорода можно использовать как точечную обработку, которая является невероятно эффективной. Нанесите небольшое количество перекиси водорода на загрязненный участок и оставьте на несколько минут. Затем, осторожно потрите пятно тряпкой.

Мягкие отбеливающие свойства перекиси водорода расщепляют и удаляют стойкие пятна, не повреждая общий цвет и целостность ткани. После обработки пятна вещь можно постирать, как обычно.

Восстановление с помощью соды

Мягкая альтернатива отбеливателю – замачивание в пищевой соде, устраняющее неприятные запахи и осветляющее ткань. Наполните таз водой и добавьте 1/2 стакана пищевой соды. Помешивайте, пока сода не растворится, затем окуните вещи, которые нужно отбелить, и оставьте их на 1-2 часа. Пищевая сода естественным образом устраняет неприятные запахи и освещает белье, расщепляя грязь и пятна. После замачивания вещи можно стирать обычным способом.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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