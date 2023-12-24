Как легко отмыть кофеварку: Советы от специалистов

Чистота кофеварки определяет качество и вкус напитка. Однако со временем и постоянным использованием остатки кофейных масел и осадка могут изменить вкус кофе. UAportal подготовил несколько советов, которые помогут решить эту проблему.

Уксусный раствор от накипи

Для устранения кофейного налета в кофеварке можно создать раствор из равных частей белого уксуса и воды. Эту смесь можно залить в резервуар воды и запустить цикл заваривания без кофе. Желательно повторить этот процесс еще раз со свежей водой, чтобы обеспечить тщательную промывку кофемашины.

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Скраб из пищевой соды

Еще один эффективный метод удаления кофейного налета состоит в создании пасты из пищевой соды и воды. Его следует нанести на внутреннюю поверхность кофеварки и оставить примерно на 15 минут. После этого поверхности можно аккуратно почистить губкой, чтобы устранить стойкие отложения.

Ополаскивание лимонным соком

Наполните резервуар водой и добавьте 250 миллилитров лимонной кислоты. Затем следует выполнить полный цикл заваривания, чтобы лимонная кислота из лимонного сока помогла расщепить кофейные отложения.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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