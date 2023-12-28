Как легко снять старые обои со стены: Действенные советы

Снятие обоев – это задача, которая может превратиться в настоящую непростую задачу. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут решить эту проблему.

Простой уксусный раствор

Чтобы приготовить простой раствор для снятия обоев, в пульверизаторе смешайте равные части горячей воды и белого уксуса. Распылите средство на поверхность и оставьте на несколько минут. Затем воспользуйтесь скребком, чтобы легко снять размякшие обои.

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Размягчите обои

Еще один лайфхак – смешать небольшое количество жидкого кондиционера с горячей водой. Нанесите смесь на поверхность губкой или пульверизатором. Оставьте несколько минут, чтобы размягчить обои, а затем легко отклейте их.

Трюк с отпаривателем для обоев

Вы также можете использовать обойный отпариватель. Просто наполните водой, дайте ему нагреться, а затем прижмите к поверхности. Пара проникнет в обои, что облегчит их снятие.

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