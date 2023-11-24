Как легко стерелизовать банки: эффективные советы

UAportal подготовил подборку необычных советов, которые обеспечат тщательную стерилизацию ваших банок. Узнайте, как благодаря народным методам эффективно простерилизовать банки.

Метод замачивания в уксусе

Необычный совет для стерилизации банок – замочить в растворе уксуса и воды. Начните с мытья банок горячей мыльной водой. Затем смешайте равные части уксуса и воды в большой кастрюле и доведите до кипения. Окуните банки в кипящую уксусно-водяную смесь и оставьте их по меньшей мере на 10 минут.

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Духовка

Еще один лайфхак для стерилизации банок – использование духовки. После мытья банок горячей мыльной водой разогрейте духовку до 163°C. Поставьте банки вверх дном на лист и оставьте их в духовке примерно на 20 минут.

Паровой способ

Если вы ищете быстрый и простой способ стерилизации банок, попробуйте обработку паром. Начните с мытья банок горячей водой с мылом для посуды. Затем наполните кастрюлю водой на несколько сантиметров и поставьте в нее решетку или корзину для пароварки. Поставьте банки на решетку или корзину, убедившись, что они не касаются воды.

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