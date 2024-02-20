Как легко убрать известковый налет из крана: 4 совета для достижения идеальной чистоты

Существует несколько эффективных методов удаления известкового налета из крана, начиная от природных средств и заканчивая коммерческими решениями. UAportal рассказал, как легко бороться с этой проблемой.

Уксус и пищевая сода

Одним из простых способов удаления известкового налета из крана является использование комбинации уксуса и пищевой соды. Начните со смешивания равных частей уксуса и воды в пульверизаторе. Затем нанесите раствор непосредственно на налет и оставьте на несколько минут. Сделайте пасту, смешав соду с водой, и нанесите ее на пораженные участки. Подождите еще несколько минут, почистите поверхность щеткой или тряпкой, а затем тщательно смойте водой.

Лимонный сок и соль

Начните с того, что разрежьте лимон пополам и посыпьте солью надрезанную сторону. Используйте ее для скрабирования известкового налета, позволяя кислотности лимонного сока и абразивности соли расщеплять и удалять известковые отложения. После скрабирования промойте место водой, чтобы увидеть чистый и блестящий результат.

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Уксус

Чтобы устранить сильный известковый налет, создайте раствор для замачивания, используя неразбавленный белый уксус. Снимите аэратор крана и поместите его в миску с уксусом на несколько часов или на ночь, чтобы он расщепил известковый налет. Тем временем смочите ткань или бумажное полотенце в уксусе и оберните его вокруг крана, закрепив резинкой.

Коммерческие средства

Для быстрого и беспроблемного решения проблемы можно воспользоваться промышленным средством для удаления известкового налета. Эти средства специально разработаны для растворения и устранения стойких известковых отложений. Для достижения наилучших результатов просто следуйте инструкциям на упаковке средства. Обязательно надевайте перчатки и обеспечивайте надлежащую вентиляцию при использовании этих средств, а также всегда тщательно промывайте кран после применения.

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