Как легко удалить нагар из утюга: лайфхаки

Лайфхаки для очистки утюга от нагара

В этой статье UAportal подготовил советы, как очистить утюг от нагара. Используя легкодоступные ингредиенты, вы сможете легко удалить нагар и восстановить утюг.

Уксус и пищевая сода

Чтобы очистить утюг от нагара, попробуйте смешать в равных частях уксус и пищевую соду. Выключите утюг из розетки и дайте ему остыть. Смешайте уксус и соду до образования пасты.

Нанесите пасту на загрязненные участки утюга и оставьте на 15 минут. Удалите пасту мягкой щеточкой или салфеткой и протрите утюг влажной тряпкой. Перед последующим использованием дайте утюгу высохнуть.

Использование лимонного сока

Эффективным методом устранения нагара из утюга является использование лимонного сока. Выжмите сок из свежего лимона и намочите в нем тряпку. Нанесите лимонный сок на пораженные сажей участки утюга и оставьте на несколько минут.

Протрите утюг влажной тряпкой. При необходимости повторите процесс и тщательно промойте утюг водой перед последующим использованием.

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Специальное средство для очистки утюга

Если уксус, пищевая сода или лимонный сок не помогают удалить нагар из утюга, попробуйте воспользоваться специальным чистящим утюгом. Для достижения наилучших результатов следуйте инструкциям на упаковке.

Нанесите раствор на загрязненные участки, оставьте на время, а затем протрите их влажной тряпкой. Перед тем, как гладить одежду, тщательно промойте утюг водой.

Напомним, ранее мы писали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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