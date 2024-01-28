Как легко удалить накипь из чайника: 4 способа

Когда дело доходит до ухода за чайником и предотвращения образования накипи, важно применять практические и эффективные методы. UAportal собрал несколько ценных стратегий избавления от нагара, а также профилактические меры, которые помогут избежать его накопления в будущем.

Уксус

Если вы хотите удалить накипь, простое решение – смешать в равных частях уксус и воду и залить в чайник. Дайте настояться в течение часа, а затем вскипятите раствор. После этого внутреннюю поверхность чайника можно почистить щеткой, чтобы разрыхлить и легко удалить накипь. Кроме того, перед последующим использованием чайник следует тщательно промыть.

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Лимон и соль

Еще один эффективный способ борьбы с накипью – использование смеси лимона и соли. Разрежьте лимон пополам, окуните его в соль и натрите им внутреннюю поверхность чайника, чтобы растворить и отчистить накипь. Важно тщательно промыть устройство после использования этого метода, чтобы удалить все остатки.

Смесь пищевой соды и воды

Для получения мягкого, но эффективного чистящего средства можно приготовить пасту, смешав несколько столовых ложек пищевой соды с водой. Нанесите пасту на внутреннюю поверхность чайника, оставьте на несколько часов, затем вычистите накипь. После этого прибор следует тщательно промыть.

Регулярное обслуживание

Чтобы предотвратить образование накипи, важно регулярно чистить чайник. Просто промывая его водой с мягким моющим средством после каждого использования, вы можете предотвратить значительное накопление накипи со временем. Кроме того, рекомендуется очищать прибор одним из вышеупомянутых способов, по крайней мере, раз в месяц, чтобы поддерживать его в оптимальном состоянии.

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