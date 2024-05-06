Как легко удалить пятна и избавиться от желтизны из полотенец: эффективные методы

Использование простых домашних ингредиентов для отбеливания полотенец приносит эффективные и практичные результаты. UAportal узнал о лайфхаках, которые помогут вам в этом.

Замачивание в уксусе и соде

Замочите полотенца в горячей воде, смешанной со стаканом уксуса, минимум на 30 минут. Этот раствор поможет устранить неприятные запахи и расщепить минеральные отложения. После этого добавьте 1/2 стакана соды к полотенцам, а затем постирайте их в горячей воде.

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Лимонный сок и солнечный свет

Добавьте 1/2 стакана лимонного сока в теплую воду, замочите полотенца и оставьте на час на солнце. Кислая природа лимонного сока действует как естественный отбеливатель, удаляя пятна и осветляя ткань. После замачивания полотенца следует вывесить на улицу под прямые солнечные лучи на несколько часов, чтобы усилить отбеливающий эффект.

Кислородный отбеливатель

Смешайте ложку кислородного отбеливателя с теплой водой и оставьте полотенца замачиваться минимум на шесть часов или на ночь. Это поможет удалить пятна, осветить ткань и устранить неприятные запахи. После этого выстирайте полотенца и высушите их на воздухе под прямыми солнечными лучами для дополнительного отбеливания.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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