Как легко удалить ржавчину из унитаза: действенные методы

UAportal выяснил, что когда дело доходит до борьбы с пятнами ржавчины на унитазе, эффективных методов для домохозяек хватает. Вы можете использовать натуральные домашние средства и специализированные коммерческие продукты.

Уксус и пищевая сода

Налейте чашку уксуса в унитаз и оставьте примерно на 5 минут. После этого всыпьте пищевую соду и почистите щеткой, чтобы расщепить ржавчину и минеральные отложения.

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Лимонный сок и борная кислота

Смешайте борную кислоту с соком двух лимонов до образования пасты, затем нанесите смесь на унитаз. Оставьте на несколько минут, почистив щеткой, вы получите свежий цитрусовый запах и чистый унитаз.

Кока-кола и алюминиевая фольга

Налейте кока-колу на пятна ржавчины и оставьте на несколько часов. После этого сомните кусок алюминиевой фольги и протрите ею загрязненные участки.

Профессиональное средство

Для особо устойчивых пятен ржавчины вам может понадобиться коммерческое средство, специально разработанное для туалетов. Следуйте инструкциям на упаковке: нанесите средство, оставьте его на рекомендуемое время, а затем почистите поверхность туалетной щеткой.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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