Как максимально эффективно использовать пространство в шкафу: Полезные советы

UAportal рассказал, как можно сохранить место в шкафу. Узнайте полезные советы, которые помогут максимально эффективно использовать свободное пространство.

Задняя часть дверей

Чтобы обеспечить пространство в шкафу, подумайте об использовании задней части двери шкафа. Добавив крючки или стойки, можно повесить аксессуары, такие как ремни, шарфы и сумочки, используя место, которое часто оставляют без внимания.

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Контейнеры или корзины

Использование контейнеров или корзин для хранения может эффективно упорядочить мелкие вещи в шкафу. Их можно ставить на полки или размещать на полу, чтобы максимально эффективно использовать имеющееся пространство.

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Регулярная уборка

Еще один практичный способ освобождения места в шкафу – это регулярная уборка. Убирая все ненужные или устаревшие вещи, можно освободить ценное пространство и лучше упорядочить оставшиеся вещи.

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