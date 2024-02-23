Как максимизировать производительность в пятницу, чтобы начать отличный понедельник

Пятница – долгожданный день недели, часто кажущийся затяжным в течение рабочего дня. Но вместо того, чтобы с нетерпением ждать выходных, вы можете использовать день с максимальной пользой, чтобы обеспечить отличное начало на следующей неделе. UAportal рассказывает, как максимизировать производительность в пятницу.

1. Установите важные связи

Чтобы наладить контакты с новыми потенциальными клиентами или контактами, используйте вторую половину дня. Поддерживайте разговоры, рассылайте рекламные проспекты и закладывайте фундамент для будущего сотрудничества. Потратив время на эту активность, вы будете с нетерпением ждать следующей недели.

2. Организуйте и планируйте

Уделите немного времени, чтобы спланировать всю следующую неделю. Просмотрите свой календарь, установите дедлайн и создайте списки дел. Установите напоминания на своих устройствах, чтобы не отставать от графика.

Выполнение этого упражнения поможет очистить ваш разум от любых деталей, которые могут возникнуть в последнюю минуту, что позволит наслаждаться расслабленными и беззаботными выходными.

3. Разберитесь с беспорядком

Перед началом выходных уберите на рабочем столе. Есть большой соблазн отложить дела до понедельника, но выполнение одного важного дела в пятницу не только доставит чувство удовольствия, но и обеспечит чистое начало следующей недели.

4. Переделайте свой распорядок дня

Проанализируйте свой привычный недельный распорядок и определите любые отвлекающие факторы или стрессы, мешающие вашей производительности. Независимо от того, чрезмерно ли это общение во время кофе-брейков, или тратить время на прокрутку неактуальных электронных писем, в пятницу сделайте сознательное усилие, чтобы создать новую, энергичную рабочую рутину.

5. Подумайте о будущем

Если вы завершаете рабочие дела, найдите время, чтобы поразмышлять о своей карьере и личных стремлениях. Запишите свои мысли и размышления, определите, направляетесь ли вы к желаемому будущему. Четко сформулируйте свои цели и амбиции, которые могут управлять вашими действиями и решениями на следующей неделе или даже вдохновить вас на размышления о новых возможностях.

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6. Удивите себя

Доставьте момент удовольствия в свою рабочую жизнь, спрятав в пятницу небольшое вознаграждение в ящике своего стола или в офисе. Это может быть вкусный шоколад, ароматическая свеча или любое другое маленькое снисхождение, которое сделает вас счастливым. А в понедельник, когда вернетесь на работу, снова откройте для себя этот приятный сюрприз.

7. Выражайте благодарность

Перед тем, как попрощаться с неделей, спланируйте продуманный жест, чтобы показать свое восхищение и благодарность коллеге, положительно повлиявшему на рабочую среду. Подготовьте искреннюю благодарность, принесите небольшой букет цветов или любое другое проявление вашей благодарности. Вручите его в понедельник утром и наслаждайтесь радостью от того, что чья-то неделя началась положительно.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

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