Как минералы смогут защитить людей: гороскоп для трех знаков зодиака

UAportal подготовил гороскоп, посвященный влиянию камней на Тельцов, Дев и Козерогов. Узнайте, как бриллиант, альмандин и бирюза могут принести в жизнь положительную энергию.

Телец

Считается, что камень бриллиант спасает от черной магии, ссор, психических и физических заболеваний, раскрывает тайны и дает жизненную силу. Тельцы, воздействие бриллиантового камня принесет вам особую защиту и поддержку.

Примите энергию камня, чтобы защититься от негативных сил и улучшить интуицию. Позвольте бриллианту вести вас к раскрытию скрытых истин и обретению внутреннего потенциала. Доверьтесь его мистическим свойствам, чтобы внести в жизнь гармонию и ясность.

Дева

Считается, что камень альмандин обладает целительными свойствами при ранах и воспалениях, гасит гнев и пробуждает жизненную силу в организме. Девы, альмандин будет для вас указателем. Позвольте целебной энергии этого минерала успокоить эмоциональные или физические раны.

Примите его огненную сущность, чтобы разжечь страсть и драйв. Позвольте Вселенной разбудить вашу внутреннюю силу и помочь преодолеть любые препятствия, с помощью альмандина. Доверьтесь его способности дарить гармонию и жизненную энергию.

Козерог

Считается, что бирюза дарит здоровье, счастье, богатство, долголетие, хорошее зрение и защиту от неурядиц. Козероги, бирюза будет источником изобилия и защиты именно для вас. Примите его успокаивающую энергию, чтобы содействовать всеобщему благополучию и счастью.

Позвольте бирюзе вести вас к финансовому процветанию и успеху. Доверьтесь его защитным свойствам, чтобы уберечься от вреда и принести ясность видения. Пусть минерал будет спутником на пути к полноценной и преуспевающей жизни.