Как монета, положенная под коврик, поможет привлечь деньги

Во время финансовых трудностей, часто возникающих в жизни, деньги, кажется, непонятным образом ускользают. Люди начинают искать решения, как привлечь финансовую удачу и процветание. UAportal подготовил информацию о ритуале, используемом для привлечения удачи. Речь идет о монете, которую кладут под коврик.

Почему же люди кладут монету под коврик? Этот ритуал служит методом привлечения денег и процветания, причем для этого следует соблюдать правильный день недели. Вторник, связанный с мощной финансовой энергией планеты Марс, считается самым благоприятным днем.

Чтобы правильно выполнить этот ритуал, полезно начать с тщательной уборки дома, поскольку считается, что в чистоте водятся деньги. Устранение беспорядка в прихожей имеет решающее значение перед началом ритуала.

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Когда наступает определенный вторник и подготовка завершена, можно начинать. Лучше выбрать монету с желтым оттенком.

Крепко держите монету в левой руке, поднеся ее к губам, и трижды произнесите следующие слова: "Моя копейка деньги зовет, на пороге встречает. Заходите в дом, маленькие и большие, есть вам здесь место. Хозяйка финансы приветствует. Мое слово незыблемо. Как я скажу, так и будет".

Сохраняйте твердую веру в быстрое финансовое процветание вашего дома и сосредоточьтесь на своем желании.

Помните, что денежный талисман должен оставаться нетронутым. Во время уборки его можно временно приподнимать, но возвращать нужно точно на первоначальное место.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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