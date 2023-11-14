Как можно использовать косточку авокадо: интересные лайфхаки

Авокадо известно отличным вкусом и питательными свойствами. Хотя чаще всего потребляют мякоть фрукта, есть несколько способов использования его косточки. UAportal поделится этими лайфхаками.

Массаж для снятия стресса

Косточки авокадо могут служить для массажа в домашних условиях. Возьмите 5-10 косточек и используйте их в массаже для себя или членов семьи. Также, вы сможете снять напряжение и снизить стресс, постояв на косточках несколько минут.

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Натуральный тонизирующий скраб для кожи

Прекрасный уход за кожей не должен базироваться исключительно на дорогих спа-процедурах или магазинных косметических средствах. Сделайте натуральный скраб, измельчив косточку авокадо и смешав ее со сметаной. Массажными движениями нанесите эту смесь на влажную чистую кожу, а затем смойте водой. Скраб поможет восстановить тонус кожи.

Натуральный шампунь

Поместите косточку авокадо в духовой шкаф, чтобы тщательно высушить ее. Высушенную косточку измельчите в мелкий порошок с помощью кухонных приборов. Затем прокипятите порошок с любым качественным шампунем около 30 минут. Перелейте шампунь в емкость, используя несколько слоев марли для фильтрации. Такой метод будет способствовать улучшению состояния волос.

Напомним, мы писали, что для человека нормой есть употребление от половины до одного авокадо в день.

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