Как можно использовать крахмал в быту: 3 интересных лайфхака

Узнайте о практических и нестандартных способах применения крахмала в домашнем хозяйстве. UAportal рассказал о полезных лайфхаках с этим продуктом, таких как удаление пятен, освежение тканей и естественная борьба с муравьями, обеспечивая нетоксичные и эффективные решения для распространенных бытовых проблем.

Пятновыводитель

Крахмал может служить эффективным средством для удаления стойких пятен на разных поверхностях. Чтобы приготовить пасту, необходимо тщательно смешать одинаковое количество крахмала и воды до образования густой консистенции. Нанесите средство на загрязненный участок и дайте ему полностью высохнуть, затем удалите его щеткой.

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Освежение ткани

Смесь небольшого количества крахмала и воды в бутылке с распылителем можно использовать для создания освежителя для тканей. Осторожно распылите этот раствор на шторы, постельное белье или другие ткани, чтобы эффективно нейтрализовать неприятные запахи и придать им чистый, свежий аромат.

Средство для борьбы с муравьями

Если вы хотите эффективно бороться с муравьями естественным способом, воспользуйтесь крахмалом. Просто посыпьте тонким слоем места, через которые муравьи проникают в здание. Крахмал рассасывается в желудках муравьев, что приводит к их гибели.

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