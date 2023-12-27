Как можно использовать мед не только в кулинарии: Вы удивитесь

Мед, отличный продукт, известный как более здоровая альтернатива сахару, его универсальность выходит за рамки кулинарии и охватывает народные рецепты и даже косметологию. UAportal подготовил несколько необычных способов использования меда. От борьбы с похмельем до облегчения аллергии и помощи в лечении комаров – мед оказывается универсальным средством при различных ситуациях.

Средство от похмелья

Вечеринки и семейные застолья иногда приводят к просчетам потребления алкоголя. Хотя рассолу традиционно приписывают целебные свойства, менее известной альтернативой является медовая вода. Это природное средство имеет потенциал для облегчения симптомов похмелья.

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Облегчение аллергии

Борьба с сезонной аллергией может быть сложной задачей, но включение ежедневной чайной ложки меда в свой рацион может значительно снизить симптомы.

Укусы комаров

Сочетание меда и корицы может быть полезным средством, чтобы облегчить зуд после укуса комаров. Смешав эти два ингредиента в равных пропорциях и мягко массируя пораженные участки, можно облегчить зуд.

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