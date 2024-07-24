Как можно использовать соль в стирке: полезные советы

Для чего в стиральную машинку добавлять соль.

Включение соли в рутину стирки может раскрыть ряд мощных преимуществ. UAportal подготовил рекомендации экспертов по эффективной очистке одежды.

Предварительна обработка пятен

Для этого можно приготовить простую пасту из соли и воды и нанести ее на загрязненный участок. Соль поможет поглотить пятно и вытянуть его из ткани, что облегчит удаление во время стирки.

Совет особенно полезен для выведения пятен от жира или вина. Перед стиркой важно оставить пасту минимум на 30 минут, чтобы соль могла подействовать на пятно.

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Улучшение качества стирального порошка

Добавление небольшого количества соли в стиральный порошок может усилить его моющие свойства. Будучи природным абразивом, она помогает отчищать грязь и налет с ткани. Кроме того, соль предотвращает выцветание цветов и сохраняет белые вещи яркими. Всего столовая ложка на одну загрузку может заметно улучшить чистоту белья.

Смягчение жесткой воды

Остатки жесткой воды на одежде могут влиять на эффективность стиральных порошков. Обычно чашки соли на цикл стирки достаточно, чтобы смягчить жесткую воду и достичь лучших результатов стирки.

Устранение запахов

Соль может устранить неприятные запахи с одежды, особенно если она имеет затхлый или кислый запах. Добавление небольшого количества в цикл стирки помогает нейтрализовать и поглотить неприятные ароматы естественным и эффективным способом.

Напомним, мы уже рассказывали, как правильно отстирать воротник и манжеты, чтобы они выглядели идеально.

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