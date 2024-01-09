Как мужчине выглядеть дорого: Стильные советы

В современном обществе богатство означает сдержанную элегантность и изысканный стиль. UAportal рассказал, что для мужчин существует несколько золотых правил, которые помогут улучшить внешний вид.

Избегайте брендирования

Ваша одежда должна подчеркивать стиль, но не демонстрировать ваше финансовое благополучие. Успешные люди никогда не пытаются ослепить других демонстрацией богатства. Такая практика чаще наблюдается среди тех, кто не имеет за плечами изобилия.

Не говорите о собственном успехе

Действительно, успешные люди не хвастаются своими сделками, прибыльными проектами, дорогими покупками или выгодными инвестициями. Они воздерживаются от чрезмерных разговоров о бизнесе и планах.

Читайте также: Как стать привлекательным для окружающих: полезные советы по привлечению людей к себе

Сдержанность

Категорически избегайте ярких цветов. Вместо этого сосредоточьтесь на вневременной элегантности. Выделяйтесь с помощью мелких деталей, таких как хорошо выглаженная рубашка с воротником-стойкой или блестящие туфли в сочетании с изящным шерстяным джемпером.

Отсутствие идеальности

Нет необходимости демонстрировать совершенно идеальную новую одежду, свежую прическу, часы или маникюр. Даже английские аристократы допускали, чтобы их одежда со временем выглядела немного изношенной. Покажите атмосферу безмятежности.

Напомним, мы уже писали, как легко и быстро раскрыть свой потенциал.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !