Как мы из любящих родителей превращаемся в токсиков в глазах наших детей?

Пассивно-агрессивных людей часто называют токсичными. Они буквально отравляют окружающее пространство, с ними неуютно не просто жить, но даже находиться рядом долгое время. Вряд ли кто-то захочет, чтобы ребенок воспринимал его именно таким — токсичным, неуживчивым, навязчивым.

Как мы из любящих родителей превращаемся в токсиков в глазах наших детей? Каковы причины пассивной агрессии в отношении ребенка и как с ней справляться? Давайте разберемся.

Причины пассивно-агрессивного поведения родителей

Для начала стоит разделять два направления пассивной агрессии родителей — по отношению к ребенку и по отношению к друг другу (между мамой и папой). На первый взгляд может показаться, что ребенок тут ни при чем. Однако дети крайне зависимы от психологической атмосферы в семье, поэтому "когда в друзьях согласья нет..." просто не могут оставаться безучастными.

Агрессия к ребенку

Причиной пассивно-агрессивного поведения в отношении ребенка могут быть:

физическая и моральная усталость родителей;

сложные бытовые и материальные условия;

недостатки воспитания в их детстве;

вина перед ребенком;

неуверенность в себе, в своей способности быть хорошим родителем;

инфантильность;

последствия пережитого стресса, связанного с ребенком;

депрессия и другие психические расстройства.

Агрессия между родителями

Агрессивное поведение направлено друг на друга, но центром конфликта выступает ребенок. Он же и страдает от этого больше остальных:

принципиальные разногласия в подходах к воспитанию ребенка;

межличностные проблемы;

доминантное поведение одного из родителей;

отсутствие навыков правильного самовыражения и эффективной коммуникации;

манипуляции с определенной целью;

неуважение к личным границам друг друга.

Пассивная агрессия или самообладание?

Не стоит путать пассивную агрессию с умением сохранять самообладание. Если внутри вы раздражены, а внешне совершенно спокойны, эмоции гнева все равно найдут выход.

Еще хуже ситуация, когда мама с невозмутимым видом наказывает ребенка. В это время он получает противоречивые сигналы:

✓ Мама спокойна, все хорошо.

✓ Мама меня наказывает, значит, я поступил плохо.

Как малышу разобраться, злится ли на него мама или нет? Что он сделал не так, если она этого не показывает? За что его наказали?

Ребенку невдомек, что мама таким образом выражает пассивную агрессию. Она, может быть, и хотела бы накричать. Но сдерживается, формально сохраняя лицо. Ведь кричать на детей нельзя.

Подавление эмоций

В силу своих комплексов и навязанных убеждений, родители иногда стыдят ребенка за якобы неадекватные реакции.

К примеру, при виде большой собаки малыш закричал. Папа в этот момент выражает пассивную агрессию (ему стыдно за крик сына), подтрунивая над ним: "Вот глупый, ну чего орешь?".

Таким образом он дает ребенку понять, что его естественная реакция на собаку неправильная. Он подавляет проявление испуга, что в корне неверно.

В будущем ребенок может стыдиться своих эмоций. А это уже прямой путь к возникновению пассивной агрессии у него самого.

Опасность пассивной агрессии

Ребенку пассивно-агрессивных родителей не позавидуешь. Он растет в атмосфере навязанной вины. Чувствует, что что-то не так, но не может разобраться в происходящем.

У него наверняка занижена самооценка, а отсюда и трудности в учебе, проблемы с самоконтролем, несовершенство коммуникации и неспособность корректно выражать свои чувства. Ему сложно доверять людям, поддерживать дружеские отношения.

Навязанная вина и неспособность выяснить истинные мотивы родителей диктуют особую модель поведения. Ребенок пытается угадать, что же сделать, чтобы угодить маме и папе.

Он растет глубоко несчастным, инфантильным. Если ситуация не изменится, весь приобретенный багаж негативных установок он заберет с собой во взрослую жизнь.

Возможны и более серьезные последствия навязанного родителями навыка подавления эмоций, такие как депрессия, расстройства личности, суицидальные наклонности.

Признаки пассивно-агрессивного поведения

Чтобы понять, нет ли в вашем отношении к ребенку признаков пассивной агрессии, понаблюдайте за другими родителями. А потом соотнесите увиденное с вашим поведением. Как проявляется подавленный гнев:

Гиперопека

"Коля, надень шапку!". Родители не уверены, что могут научить ребенка быть самостоятельным и ответственным. Свою неуверенность они маскируют заботой. В итоге подавленная досада выливается в гипертрофированное желание опекать.

Манипуляции

"У меня будет инфаркт, если ты опять придешь домой позже 23:00!" — типичная родительская манипуляция. В ее основе — подавленное желание заставить ребенка делать то, что им нужно.