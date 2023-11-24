Как мыть холодильник реже: три простых лайфхака

В этой статье UAportal рассказывает о трех уникальных советах, которые требуют минимальных усилий, но дают поразительные результаты. Следуя этим стратегиям, вы сможете сэкономить время и энергию, обеспечивая при этом свежий и приятный запах в холодильнике.

Используйте уксусный раствор

Попытайтесь использовать уксусный раствор для протирания внутренних поверхностей. Смешайте равные части белого уксуса и воды в бутылке.

Нанесите раствор на тряпку из микрофибры и протрите полки, ящики и стенки холодильника. Естественная кислотность уксуса помогает удалить грязь, жир и неприятные запахи, не оставляя жестких химических следов.

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Используйте коробки от пищевой соды.

Поставьте на полки холодильника открытые коробки с пищевой содой. Пищевая сода естественным образом впитывает запахи, помогая сохранить свежий запах в холодильнике.

Коробки менять нужно каждые 3 месяца, чтобы обеспечить максимальную эффективность. Этот простой трюк может значительно снизить потребность в частой глубокой очистке.

Регулярно убирайте

Возьмите себе за привычку регулярно увольнять и упорядочивать содержимое холодильника. Удаляйте просроченные продукты, немедленно вытирайте пролитую жидкость и храните схожие продукты вместе.

Поддерживая порядок в холодильнике, вы снизите вероятность пролития, загрязнения и скрытого хранения испорченных продуктов. Такой проактивный подход может значительно продлить время между основными уборками.

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