Как начать высыпаться: 3 полезных лайфхака

В современном быстротечном мире дефицит сна стал распространенной проблемой, которая часто остается незамеченной. Однако пренебрежение полноценным ночным сном может иметь серьезные последствия. UAportal рассказал, что для полноценного отдыха необходимо обращать особое внимание на среду, в которой мы спим.

1. Шторы и жалюзи

Игнорирование роли штор или жалюзи на окнах может оказать существенное влияние на качество нашего отдыха и общее состояние здоровья. Воздействие света прерывает жизненно важные циклы сна и может привести к дисфункции мозга. Следовательно, очень важно обеспечить достаточную тьму в комнате, чтобы способствовать оптимальному отдыху.

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2. Температура в комнате

Температура в нашей спальне может оказывать сильное влияние на нашу способность засыпать. Неправильный выбор температуры может привести к бессоннице или некачественному сну, из-за чего мы чувствуем себя еще более истощенными. В идеале оптимальная температура должна быть в пределах 15-17 градусов, чтобы наше тело могло расслабиться и эффективно отдохнуть.

3. Старый матрас

Несомненно, качество нашего матраса играет ключевую роль в достижении здорового сна. Изношенный матрас может привести к неправильному положению тела, ограничить расслабление мышц и, наконец, нарушить выравнивание позвоночника. Рекомендуется покупать новый матрас каждые 10 лет, чтобы обеспечить удобную поверхность для сна, которая способствует правильному выравниванию тела и полноценному отдыху.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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