Как нарезать лук без дискомфорта для глаз: действенные советы

Нарезать лук без слез можно с помощью обычных приемов. UAportal подготовил основные лайфхаки, которые помогут порезать лук без дискомфорта и раздражения глаз.

Режьте корни в последнюю очередь

При нарезании лука сначала следует удалить конец стебля и верхушку. Важно оставить корень невредимым, поскольку он удерживает луковицу вместе и уменьшает разрывы. Затем луковицу следует разрезать пополам от макушки до корневой части и снять кожицу.

Очищенные половинки лука следует положить на разделочную доску и нарезать ломтиками, начиная с противоположного конца корня. Этот метод помогает уменьшить выделение раздражающих веществ и производит нарезание лука без слез.

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Охладите лук перед нарезкой

Один из эффективных способов предотвратить появление слез – это охладить лук перед нарезанием. Ее следует уложить в морозильную камеру примерно на 15-30 минут. Процесс охлаждения замедляет выделение раздражающих газов.

Промойте лук под холодной водой

Еще один действенный способ нарезать лук, это держать его под холодной водой при нарезке. Очищая и нарезая лук под проточной водой, можно смыть раздражающие вещества, что значительно уменьшает слезотечение.

Кроме того, альтернативным методом является погружение лука в миску с холодной водой на несколько минут, прежде чем нарезать. Этот способ помогает создать среду, в которой уменьшается выделение раздражителей на глаза.

Напомним, репчатый лук является популярным ингредиентом во многих блюдах, но как его почистить и нарезать без слез. UAportal рассказывает о 15 действенных методах.

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